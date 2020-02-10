AEDAŞ, 2019 YILININ 'EN'LERİ RAPORU'NU AÇIKLADI

TURİST REKORU AĞUSTOS AYINDA TÜKETİME ZİRVE YAPTIRDI

TÜKETİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇE MURATPAŞA

2013 YILINA GÖRE ARIZA SAYISI YÜZDE 77,5 GERİLEDİ

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ), sektör tarafından merakla beklenen ve takip edilen 'Yılın En'leri Raporu'nu açıkladı. Raporda; Antalya, Burdur ve Isparta'da 2019 yılındaki toplam elektrik tüketimi, ilçe bazında rakamlar, yıl içinde en yüksek tüketimin yaşandığı ay ve gün gibi verilerin yanı sıra 2013 yılından bu yana bölgedeki kesinti sayısı ve sürelerinde düşüş, aydınlatma ve toplam abone sayısındaki gelişmeler de yer aldı.Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın 'Yılın En'leri Raporu'na göre üç ildeki toplam elektrik tüketimi 2018 yılına göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin MWh'ye ulaştı. 2019 yılında Türkiye genelindeki toplam elektrik tüketimi yaklaşık 300 milyon MWh düzeyinde gerçekleşirken bunun yüzde 3,3'ü AEDAŞ'ın hizmet verdiği söz konusu 3 ilden geldi.Türkiye'nin turizm başkenti olarak kabul edilen Antalya'nın 2019 yılında yabancı ziyaretçi sayısında peş peşe rekor kırması ve yüksek hava sıcaklığının da etkisi ile en yüksek tüketim ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye genelinde toplam elektrik tüketimi yaklaşık 27 milyon MWh olurken bu tüketimin yüzde 4,4'ü yani 1 milyon 215 bin MWh'lik bölümü AEDAŞ'ın hizmet bölgesinden geldi. Yıl içinde en düşük tüketim de 627 bin 528 MWh ile kasım ayında yaşandı. Rapora göre yılın en yüksek günlük elektrik tüketimi 42 bin 640 MWh ile 27 Ağustos Salı günü, en düşük tüketimi ise, 18 bin 778 ile 17 Kasım Pazar günü oldu.AEDAŞ'ın 'Yılın En'leri raporunda Antalya, Burdur ve Isparta'nın ilçelerindeki 2018 ve 2019 yılı elektrik tüketim rakamları da yer aldı. 2019'da en yüksek tüketim 1 milyon 408 bin MWh ile Antalya Muratpaşa'da gözlenirken 2018 yılına göre 2019'da ilçedeki tüketim artışı yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Muratpaşa'yı 1 milyon 229 bin MWh ile Alanya, 1 milyon 72 bin MWh ile de Manavgat izledi. 2019 yılı içinde en düşük tüketim ise 2 bin 167 MWh ile Isparta'nın Yenişarbademli İlçesi'nde yaşandı. Yenişarbademli'yi, 4 bin 380 MWh ile Antalya İbradi İlçesi ve 5 bin 865 MWh ile yine Antalya Göndoğmuş takip etti. 2018 yılına göre 2019'da tüketim artışları kıyaslandığında en yüksek artış oranı yüzde 9,7 ile Akseki ilçesinde gözlendi. Burdur'un Kemer ilçesinde ise 2019 yılında bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde yüzde 19,69'luk bir düşüş yaşandı.Yılın En'leri Raporu'nun artık geleneksel hale geldiğini ve merakla takip edildiğini dile getirenAEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, Budur ve Isparta'da kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti veriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, 2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra artan abone sayısı ve tüketime karşı talepleri başarı ile karşıladıklarını söyledi.Raporda yer alan abone sayısı, elektrik tüketimimin yıllar itibarıyla gelişimi ve arıza sayılarındaki düşüşler hakkında da bilgi veren Müdüroğlu, "2013 yılında bölgemizdeki toplam abone sayısı 1 milyon 803 bin düzeyindeydi. 2019 sonu itibarıyla toplam abone sayımız yüzde 23 artarak 2 milyon 220 bini aştı. 2013'te bölgemizde 7 milyon 821 bin MWh olan elektrik tüketimi de 2019 yılında 9 milyon 963 bin MWh olarak gerçekleşti. Tüm bu artışlara rağmen düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra yaptığımız yatırımların etkisi ile elektrik kesinti ve sürelerinde de ciddi düşüşlere imza attık. 2013 yılında 96 bin 36 olan toplam arıza sayısı 2019'da 21 bin 567'ye geriledi. 2013 yılı ile kıyaslandığında arıza sayısı yüzde 77,5 gibi yüksek bir oranda düştü. Aynı şekilde 2013 yılında 180 bin 458 saat olan toplam arıza süresi 2019'da 52 bin 369 saate indi. Bu arada daha güvenli ve ışıl ışıl kentler için bu dönemde aydınlatmalara da çok büyük önem verdik. Devirden önce 6 bin 712 olan aydınlatma abone sayımız, şu an itibarıyla 11 bin 515'lere ulaşmış durumda" diye konuştu.