İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 74 -

Karar Tarihi : 30/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.07.2020 Perşembe günü saat 22.00’da Vali Ömer

SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında

tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya

geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs

salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir.

Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve

alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu

yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem

kazanmıştır. Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

a- Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin

evlerinde alınmasına,

b- İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

c- Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

ç- Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine,

2-İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek

özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk

birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3. Vali Yardımcısı başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması;

hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek

her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya

gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve

izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan

filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca

gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının

sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için

vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına

başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki

paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

7. Düğün, nişan ve sünnet vb. organizasyonlarda;

a- Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle

müsaade edilmemesine,

b- Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve

esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının

ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

c- Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın

sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü

ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,

ç-Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini

tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim

yapılmasına,

8. Taziye evlerinde, Evlerde ve Açık alanlarda toplu taziye uygulamasının

yapılmamasına,

9. Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,

10. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

a- Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve

yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,

b- İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin

kurulmasına,

c- Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim,

adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının

teşkil edilmesine,ISSIHHA KURULU KARARI

ç- Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman

denetim ekipleri oluşturulmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm

Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir. 30.07.2020