Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, yönetim kurulu ve kooperatif esnafıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, kooperatif esnafının yaşadığı sorunları belediye meclisinde gündeme getireceğini belirterek, halk otobüslerine ücretsiz binişlerle ilgili aldıkları kararı ertelemelerini isterken, konu belediye meclisinin gündemine taşındı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘Şehit aileleri ve gaziler ile gazi aileleri haricindeki ücretsiz binişlerin 8 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılamayacağı’ kararı alan S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, yönetim kurulu üyeleri ve esnafıyla bir araya geldi. Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Başdeğirmen, halk otobüsleri kooperatifi esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman esnafın sorunlarıyla dertlendiğini ve esnaf dostu bir başkan olduğunu söyledi. Toplu taşıma esnafı olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı zor bir dönemden geçtiklerine değinen Daşdöner, “Pandemi ve arkasından yaşadıklarımız vardı. Son olarak da Rusya-Ukrayna savaşıyla artık ipin ucu kaçmış durumda. Esnaf arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk, toplu taşımayı sekteye uğratmadan, diğer yolcularımızı da mağdur etmeden bu işi nasıl sürdürebiliriz noktasında bir karar almamız gerekti. Bu konuda ücretsiz taşımayla alakalı ücret veren yolcularımız da mağdur olmasın en azından para da verse insanlar ulaşımını sağlayabilsinler diye böyle bir karar almak elzem duruma geldi. Hesaplarını çıkardık, bugün bir aracımız Mehmet Tönge Mahallesi seferinde 300 lira mazot yakıyor. Her seferinde ücretli 60-65 yolcu götürmeliyiz ki o akaryakıt giderini karşılasın. Üniversiteye gidip geliyor 200 liranın üzerinde akaryakıt yakıyoruz” dedi.Halk otobüsleri esnafının ülke ve dünyanın içinde bulunduğu dönemde kar etme gibi bir düşüncesi olmadığını kaydeden Daşdöner, “Sadece isteğimiz mazot ve şoför giderimiz karşılansın, bu hizmet devam etsin. Yıllardır tüm 65 yaş üstü, engelli ve diğer ücretsiz yolcularımızın başımızın üzerinde yeri vardı. Hiçbir zaman bunları mesele yapmadık ama şuan ki durumda otobüslerin döndürülmesi için neler yapılabilir, bu hizmeti nasıl devam ettiririz noktasına geldiği zaman böyle bir karar almak zorunda kaldık. Hep birlikte bu sorunu çözelim başkanım, bu konuda sizlerden destek, çare bekliyoruz” şeklinde konuştu.Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı da ücretsiz yolcu taşıma oranlarının yüzde 70 olduğunu belirtti. Kooperatif esnafı, “Belediyeye, devlet büyüklerine karşı kalkışmak, yasalarımıza karşı gelmek gibi bir durumumuz asla yok. Şükrü Başdeğirmen’in karşısında yanlış yapmamaya çok özen gösteriyoruz. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Şükrü Başdeğirmen’e kendimizi yakın hissediyoruz, sizi seviyoruz. Biz herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Birlikte bu sorunu aşalım. Her şeyin üstesinden geldiniz, bizim de inşallah dertlerimize çare olursunuz. Sizin döneminizde aldığımız hizmeti, gördüğümüz sıcaklığı hiçbir zaman görmedik. Her istediğimizi yönetici arkadaşlara ilettik ve onlar da geldiler size aktardılar. Allah razı olsun. Biz buraya gelirken bile ‘Şükrü başkanı üzer miyiz, kırar mıyız, ona bir zarar getirir miyiz’ diye kendi içimizde tartışmasını yaptık. Bu koltuk da siz değil de başkası olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Ama sizden Allah razı olsun. Bugüne kadar bizlere desteklerinizi hep verdiniz” ifadelerini kullandılar.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden itibaren halk otobüsleri esnafıyla diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Yaşanan bazı sorunlar olduğunu ancak bu sorunları birlikte çözeceklerini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Haklı olarak bir tepki gösterdiniz ‘artık dayanacak gücümüz yok’ dediniz. Türkiye’mizde dünyadan gelen olumsuz gelişmeler tüm sektörleri etkiledi. Depremler, yangınlar ve 2 yıl süren pandemi süreci bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bunları aştık, maskeyi de azaltıyoruz, normal sürece dönüyoruz derken maalesef dünyayı rahat bırakmayan çok büyük bir olay olarak Rusya ve Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Bunlar kimsenin istediği olaylar değil. O felaketler gelinceye kadar rahat şekilde ticaretimizi yaptık, paramızı kazandık, ailemizin geçimini idame ettik. Zaman öyle bir yere geldi ki bu savaş testiyi taşırdı. Hiçbir ülke tek başına hiçbir şeyi temin edemiyor. Ya gıdaya ya enerjiye ya da farklı ihtiyaçlara bağımlı. Öyle olunca da ülkeler her şeyden etkilenebiliyor” görüşlerinde bulundu.Pandemin başlangıcında 30-40 dolar seviyelerinde olan brent petrolün bugünlerde 130 dolara kadar çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bugüne kadar liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde birçok sorunu aşarak geldik. Sizlerin yapmış olduğu ticarette ilk istişare, sorunların aşılması gereken yer burası. Bizler de sizlerle beraberiz. Dün bir açıklamanız oldu ‘şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin dışında kimseyi ücretsiz bindirmeyeceğiz’ dediniz. Açıklamanızın ardından bizleri arayanlar oldu. Bu durum bizleri üzdü. Otobüs esnafı sorun yaşıyor ama vatandaşımızın da belli sorunları var. Bu konuda yapılması gerekenleri istişare etmek istiyoruz. Üzerimize düşen vazifeleri bugüne kadar yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları hepimiz biliyoruz. Keyfi yapılan hükümetin idaresindeki sorundan kaynaklanan bir zorluk içerisinde değiliz. Dünyanın yaşadığı sorunun içerisindeyiz. Savaş olmasaydı bahar gelmişti, her şey çok güzeldi. Biz belediye ekibi olarak sizlere yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Başdeğirmen, halk otobüsleri kooperatifinin yaşadığı sorun için Belediye Meclisi’nde ek gündem maddesi teklif edeceğini belirterek, “Gündem maddesine ‘halk otobüsleri kooperatifimizin yaşadığı sorunla alakalı ne gibi destekler verebiliriz’ şeklinde yazacağım. Gündem maddesi cuma gününe aktarılır ve o gün istişare yapılarak, neler yapılacağı kararı alınır. Sizler biraz sabırlı olun. Kararınızı bir hafta ertelemenizi istiyorum” dedi.Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı, ücretsiz binişlerle ilgili alınan kararı bir hafta ertelerken “Bir haftadan sorun olmaz Başkanım. Sizin için bir hafta değil, 70 gün de bekleriz” dediler.S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de alınan kararın 14 Mart Pazartesiye kadar uygulanmayacağını belirtti. Daşdöner, “Başkanımız bugüne kadar hep sözünü tuttu. Yine elimizden tutacağına inancımız tam. Aldığımız kararı haftaya pazartesiye kadar erteliyoruz. Hayırlı bir kararın belediye meclisinden çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.Görüşmenin ardından konu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından ek gündem maddesi olarak Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan toplantısının birinci oturumunda meclise sunuldu. Gündeme alınan konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, komisyon kararı Cuma günkü meclis toplantısında ele alınarak karara bağlanacak.