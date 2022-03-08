Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GÖK, mesajında, kadınların fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliği ile her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunduğunu belirtti.Toplumlarda kadının rolünün önemli olduğunu vurgulayan GÖK, şunları kaydetti:"Kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesi olan 8 Mart, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bütün kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması, bireysel haklarına sahip çıkmaları ve yaşadıkları sorunların çözümünde etkin rol alması bakımından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemli bir gündür. Kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri roller ile günümüz medeniyetinin oluşmasında büyük katkı sağlayan kadınlar, tarihimizin her döneminde gereken saygıyı görmüştür.Başta Eğirdir'li kadınlarımız olmak üzere, tüm dünya kadınlarının günün kutluyorum.' dedi.