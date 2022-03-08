EN ÇOK MUTLULUK VEREN FIRSATLAR ENZA HOME ISPARTA ŞUBELERİNDE
Enza Home “En Çok Mutluluk Veren Fırsatlar” kampanyası başladı.
Isparta'da Enza Home şubeleri, tüm mobilya, halı ve aydınlatma grubu ürünlerinde belirtilen fiyatlar üzerinden tek seferde yapılacak her 24.900 TL’lik alışverişe anında 1.600 TL indirim uyguluyor.
AYDINLATMALARDA ve HALILARDA FIRSAT ZAMANI!
Evinize ışıltı katacak Aydınlatmalar 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla ve En çok seni yansıtan Halılar 599,99 TL'den başlayan fiyatlarla Isparta Enza Home şubelerinde sizleri bekliyor.
Unutmayın kampanya 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek ve mobilya alışverişlerinde geçerlidir.
Showroom Şube1 Adres: Eğirdir Yolu 7. Km. ISPARTA
Showroom Şube2 Adres: Vatan mahallesi 106 cadde ISPARTA
( Oto Galericiler Sitesi karşısı)
Telefon: 0 533 131 44 40
Enza Home “En Çok Mutluluk Veren Fırsatlar” kampanyası başladı.
Isparta'da Enza Home şubeleri, tüm mobilya, halı ve aydınlatma grubu ürünlerinde belirtilen fiyatlar üzerinden tek seferde yapılacak her 24.900 TL’lik alışverişe anında 1.600 TL indirim uyguluyor.
AYDINLATMALARDA ve HALILARDA FIRSAT ZAMANI!
Evinize ışıltı katacak Aydınlatmalar 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla ve En çok seni yansıtan Halılar 599,99 TL'den başlayan fiyatlarla Isparta Enza Home şubelerinde sizleri bekliyor.
Unutmayın kampanya 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek ve mobilya alışverişlerinde geçerlidir.
Showroom Şube1 Adres: Eğirdir Yolu 7. Km. ISPARTA
Showroom Şube2 Adres: Vatan mahallesi 106 cadde ISPARTA
( Oto Galericiler Sitesi karşısı)
Telefon: 0 533 131 44 40