ISPARTA'DA ARACINIZDA GÜÇLÜ VE DİNAMİK BİR SESE SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

MEGA BASS İÇİN GÜNDEM OTO MÜZİK!

Adres:

Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon:

Erdi ÖZDEMİR -

0 546 244 53 10



Okan İŞ -

0 541 837 09 35





















Bu gelişmiş sesi elde etmenin en iyi yolu, aracınıza bir subwoofer'ı eklemektir. Ek araba amplifikatörleri eklemek, size daha keskin ses ve daha fazla netlik sağlayacaktır.Araba amfileri ve subwoofer'lar, sıkıştırmayı azaltarak, dinamik aralığı geliştirerek ve bozulmayı azaltarak, en sevdiğiniz müziğin sesinin ve hissinin sürüş sırasında içinizde yankılanmasını sağlayarak size zahmetsiz bas sunar.Gündem Oto Müzik, müziğinize ihtiyaç duyduğunuz ekstra boyutu sağlarken, rahatça gözden uzak kalan koltuk altı subwoofer'larının yanı sıra geleneksel subwoofer'lar da sağlar. İyi bir subwoofer veya araba amplifikatörü, sürüş sırasında müziğinizi nasıl deneyimleyeceğiniz konusunda gerçekten fark yaratabilir.Gündem Oto Müzik Isparta'da ,yüzlerce ürün yelpazesine sahip önde gelen araç ses sistemi modifiye firmalarından biridir. Tüm büyük hoparlör markalarının Isparta'da yetkili bayiliği; araba multimedya üniteleri, hoparlör sistemleri, subwoofer'lar, amplifikatörler ve çok daha fazlası için Gündem Oto Müzik hizmet verdiği her müşteriye en iyi araç ses ekipmanını sağlamaya devam ediyor.Gündem Oto Müzik; araba subwoofer'ları ve hoparlörleri söz konusu olduğunda, araba subwoofer'larınızı ve hoparlörlerinizi takmanıza ve arabanızda harika ses elde etmenize yardımcı olabilecek uzmanlarla, en kapsamlı bilgiye sahiptir.. Araba subwoofer'ları sadece bas sesleri yüksetmekle kalmaz, aynı zamanda aksesuar gibi görünürler. Bu yüzden hem tasarım hem de çeşitli güç ve frekans aralıklarında subwoofer seçenekleri için Gündem Oto Müzik size en iyisini tavsiye edecektir.Subwoofer'lar, sürüş sırasında size en iyi bas seslerini verecek şekilde tasarlanmıştır. Kolay araç içi kurulum ve mühendislik çalışma ile Gündem Oto Müzik aracınızın sistemini yumruk gibi canlı, vurgulu, net bir sese dönüştürür.Gündem Oto Müzik'in; araba subwoofer seçenekleri arasında genel olarak; 10, 12, 15 inç Sub'lar, Bas Kutuları (Kabinleri ) bulunmaktadır.