Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak; İl Müdürü Mustafa HÖKE ve Şube Müdürleri, kurumun kadın personellerini ziyarette bulundu. Tek tek tüm personel, bürolarında ziyaret edilerek kadınlar günü kutlandı. Her bir kadın personele karanfil takdim edildi. Kendilerine uygun bir iş bulmak için İŞKUR’a gelen kadınlar da unutulmadı. Onlara da bu kendilerine özel günde karanfil hediye edildi.Gün boyu devam eden etkinliklerde daha sonra, İŞKUR tarafından düzenlenen aktif işgücü programı ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Zenova Carpet ve Yünteks şirketleri ziyaret edildi. İşletme müdürlerine kadın istihdamına olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ziyaret sırasında kadın kursiyerlere karanfil takdim edilirken çalışma hayatına yönelik beklentileri dinlendi.Gerçekleştirilen ziyaretlerde; “Kadınların aktif işgücü piyasası politikalarıyla desteklenerek meslek kazanmaları, çalışma hayatına katılmaları önündeki engellerin azaltılması, girişimcilik faaliyetlerinin teşviki, desteklenmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılmasıyla kadın istihdamının artırılmasının amaçlandığını dile getiren Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa HÖKE; “Dezavantajlı gruplar arasında sayılan kadınlara yönelik geliştirilen bu özel politikalarla kadınların çalışma hayatında daha çok yer aldığına her geçen gün kadın çalışan sayısının arttığına dikkat çekti.Kadınların her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade eden HÖKE; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun dedi