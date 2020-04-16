ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ













14.04.2020 günü saat 12.40 sıralarında İlimiz Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokak No:11 Kat:2 sayılı ikamette kumar oynamak için yer temin edildiği ve kumar oynandığı yönünde alınan ihbar değerlendirilerek;Alınan arama kararı ile söz konusu ikamette yapılan aramada dairenin umuma açık yer haline getirildiği tespit edilmiş, salonda bulunan iki masa üzerindeki 3 (üç) takım yanık kağıdı ile 2 (iki) deste yazboz kağıdına el konulmuş, ikamette bulunan toplam 6 (altı) şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince, kişi başı 3.150 TL olmak üzere toplam 18.900 TL idari para cezası uygulanmış, şüpheli 6 (altı) şahıs hakkında TCK’nın 195. Maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma) gereğince adli işlem yapılmış, umuma açık yer haline getirilen ikamet Zabıta Müdürlüğünce mühürlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.