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Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Geleceğin Yöneticileri (Sözleşmeli 24 Orman Mühendisi ) Göreve Başladı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde Sözleşmeli Orman Mühendisleri Eğirdir, Sütçüler, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletmelerinde göreve başladılar.Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzde personel açığının giderilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün personel istihdam çalışmaları neticesinde Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 24 Orman Mühendisi göreve başlamış oldu.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy personel istihdamıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e teşekkür ederek bu atamalar neticesinde Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak programların gerçekleştirilmesi hususunda daha çok gayret gösterilerek başarılı çalışmalar yapılacağını, ormanların ülkemiz için stratejik öneme sahip doğal kaynaklar olduğunu, bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesinin dünya ve ülkemiz için çok önemli olduğunu, bu nedenle kendilerini her konuda çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini belirtmiş; genç orman mühendislerinin “İnsana saygı ve İşine saygı” prensibi çerçevesinde çalışarak ülkemize ve teşkilatımıza faydalı olmalarını ve çalışma hayatlarının sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesini diledi.