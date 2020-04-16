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Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?

Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?
ISPARTA
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Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."

son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" ifadelerini kullandı. 
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