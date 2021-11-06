ELEKTTRİKLİ JET MOTOR EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEST EDİLDİ

Türk Mühendislerin üstün gayret ve çabalarıyla geliştirilen, çevreci ve dıştan takmalı elektrikli jet motoru Eğirdir Gölünde kurumumuza ait tekne üzerinde test edildi.Test çalışmalarına Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin KARAPINAR ve Dr. Muhammet Ali OKKA'nın yanı sıra Enstitü Müdürü Fuat BİGİN, Enstitü Müdür Yardımcısı vekili Kadir ÇAPKIN ve teknik heyet katıldılar.Fosil yakıtlı motorların çevreye verdiği zarrarı tamamen ortadan kaldıracak şekilde tasarlanan çevre dostu motor İçme suyu havzaları içinde büyük umut olacak.