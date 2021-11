Karayel “AK Parti Belediyeciliği bir marka”

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.MTTB’nin Isparta 2.Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere şehre gelen Genel Başkan İsmail Emrah Karayel, birlik hakkında bilgiler verdi. Karayel, salgın sürecinde sivil toplum kuruluşlarının bir durağanlık dönemi geçirdiğini, aşılamanın artması, okulların açılmasıyla birlikte çalışmalarının hız kazandığını söylerken, “Teşkilatımızın burada faaliyetlerini yeni başkanımızla birlikte salgın öncesi dönemdeki gibi yoğun şekilde sürdürecek. Sizlerin de ciddi destekleri var. Bütün sivil toplum kuruluşlarına olduğu gibi belediyemiz bu sosyal alanı da boş bırakmıyor. Öğrenci teşkilatı olan Milli Türk Talebe Birliği de öğrenci sayısının yüksek olduğu Isparta’mızda özellikle üniversite bazlı yoğun faaliyetlerine devam edecek” dedi.Isparta’yı her geldiklerinde daha güzel gördüklerini belirten MTTB Genel Başkanı Karayel, “Geçen geldiğimizden buyana sizin, belediyenin değişikliğini fark ediyoruz. Daha önceki geldiğimiz seçimlerden önceydi, şimdi bu süre içerisinde Isparta’mızın çehresi değişmiş, ellerinize sağlık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Herkesin yaklaşımı farklı. Belediyecilikte AK Parti Belediyeciliği bir marka. Her gittiğimiz sokakta, her geçtiğimiz yolda sizlerin altında imzası bulunan daha da çok hizmet görmüş olacağız. Allah hizmetlerinizi daim etsin” görüşlerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Gençlik bizim her şeyimiz” ifadesinde bulundu. ‘Biz gençliğimizle varız ve gençliğimizle de var olmaya devam edeceğiz’ diyen Başkan Başdeğirmen, gençlikle ilgili üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını aktararak, “Bizler eğitimli gençlerimizle şehrimizi, ülkemizi çok daha ilerlere götüreceğimiz inancındayız. Sizlerde Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı olarak çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Devamlı gençlerimizin yanındasınız. Gençlerimizin en iyi eğitimi alarak, ahlaklı gençler yetiştiriyorsunuz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem siyasette olmak hem de toplumun içinde bu tür sorunlarda ve güzelliklerde beraber olabilmek bizim yapmamız gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi. Biz hem siyaseten ülkemize katkı sağlayacağız hem de gençlerimizle birlikte yol yürüyerek daha güzel, bizden sonra görev yapacak çocuklarımızın önlerini açacağız inşallah” şeklinde konuştu.MTTB’nin güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yapılacak kongre ile birlikte Isparta’da bayrak değişiminin olacağını dile getirdi. Başdeğirmen, bugüne kadar görev yapan ve bayrak değişimi ile yeni görev alacak yönetime başarı dileklerini iletti.Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in ziyaretine MTTB Isparta İl Başkanı Resul Güngör, merkez ve Isparta teşkilat yöneticileri de eşlik etti.