ISPARTA32SPOR MAĞLUP OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 10. maçında Ankara Demirspor’la oynadığı maçı 1-0 kaybetti.



Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Önay, Muhammet Ali Doğan ve Levent Balcı isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı TBMM Başkanı Isparta AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, daire müdürleri, Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, yöneticiler ve taraftarlar izledi. Ankara Demirspor’un galibiyet golünü ise 52. Dakikada Umut Pusat attı.

Maç sonunda bazı taraftarlar, Teknik Direktör Tarık Söyleyici'yi istifaya davet ederken Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ise duruma tepki gösterdi.

