Vali Baruş Müftülük Ziyaretinde Depreme Yakalandı

Isparta’da kurum ziyaretleri yapan Vali Aydın Baruş İl Müftüsü Bayram Şahin’i ziyareti sırasında kurum içinde deprem alarmı verildi. Alarmın verilmesi ile birlikte odada bulunan Vali Baruş, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek ve İl Müftüsü Bayram Şahin, deprem sırasında can kurtaran “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uygulayarak masa ve koltukların arasında kendilerini korumaya aldılar.Bu esnada İl Müftülüğünde görevli personel de çalıştıkları bürolarda “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uygulayarak sarsıntının geçmesini bekledi. Tehlike geçti alarmının ardından binada bulunan herkes hızlı bir şekilde dışarı çıkarak toplanma alanına geçti.81 ilde eş zamanlı olarak İl Müftülükleri ve bağlı kurumlarında yapılması istenen deprem tatbikatı Isparta’da başarıyla sonlanırken, personel soğukkanlılıkla “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uyguladı ve binayı 1 dakika 10 saniyede tahliye etti.Toplanma alanında, tatbikata katılanlara teşekkür eden Vali Baruş burada yaptığı açıklamada “Bugün Türkiye genelinde 81 ilde İl Müftülüklerimiz ve bağlı kurumlarında deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Bir deprem esnasında nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda personelimiz zaten önceden bilgilendirilmiştir. Buna uygun olarak ilk ikazla birlikte deprem sırasında herkes bulunduğu yerde Çök, Kapan, Tutun hareketiyle can güvenliğini koruması sağlandı. Arkasından gelen ikinci ikazla da herkesin binayı tahliye edilmesi istendi ve bu da başarıyla gerçekleşti. 1 dakika 10 saniyelik gibi kısa bir sürede bütün Müftülük personelimiz toplanma alanında toplandı. Bu şekilde herhangi bir deprem anında yapacağımız uygulamayı hayata geçirmiş olduk. Bunun çok büyük bir faydası var. Neden? Çünkü ülkemiz deprem ülkesi, Isparta’mız da deprem bölgesinde yer alan bir il. AFAD Başkanlığımız, deprem anında can kaybını ve yaralanmaları en aza indirmek, kısa bir sürede bütün vatandaşlarımızın canını emniyet altına almak için benzer bir tatbikatı 12 Kasım'da Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Bu uygulamaya yönelik herkesin bilgisi olursa bu konuda farkındalık oluşursa inşallah herhangi bir afet olduğunda, Allah'tan gelmemesini diliyoruz ama, ancak bu hayatın bir gerçeği. Böyle bir şey başımıza geldiği takdirde iş yerlerinde, konutlarda, alışveriş merkezlerinde, yurtlarda herkesin nasıl hareket edeceğini çok iyi bilmesi lazım. Bu tür tatbikatlar da bu konuda farkındalık oluşturma anlamında büyük önem taşıyor. Bütün vatandaşlarımızı da 12 Kasım yapılacak tatbikata davet ediyorum” dedi.