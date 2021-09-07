Şehirlerarası Toplu Ulaşımda PCR Testi Zorunluluğu Başladı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ‘PCR Zorunluluğu’ genelgesi uyarınca bu günden itibaren otobüs, uçak, tren vb. gibi toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapacak 18 yaşından büyükler için negatif sonuçlu PCR testinin ibraz edilmesi isteniyor.Uygulamaya Isparta Şehirlerarası otobüs terminalinde bugün başlandı. Otobüs terminaline gelen vatandaşlardan kovid-19 aşılarını tamamlayanlar biletlerini alarak seyahatlerini gerçekleştirebildiler. Aşısı eksik olan ve yolculuk yapmak isteyen vatandaşlardan ise son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi istendi.Otobüs firması yetkilileri, seyahat edecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için covid-19 aşılarını tamamlamalarını yada seyahatlerinden en fazla 48 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testine sahip olmalarını aksi takdirde sistemlerinin kesinlikle bilet veremediğini kaydettiler. Otogarda seyahat etmek için bekleyen vatandaşlar ise uygulamayı yerinde bularak uygulamanın toplum sağlığı açısından gerekli olduğunu ilettiler.