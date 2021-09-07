Vali Ömer Seymenoğlu 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk günü öğrencileri yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Nazmi Toker Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Seymenoğlu öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu.Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Seymenoğlu uzun süre okullarından uzak kalan öğrencilere “Maalesef pandemi dolayısıyla okullarınızdan, arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden ayrı kaldınız. Bu süreçte hepiniz uzaktan da olsa özverili şekilde derslerinizi takip ettiniz sizleri tebrik ediyorum. Şimdi yeniden okullarınıza kavuştunuz mutluluğunuz bizler için çok önemli. Bundan sonra okullarımızın hep açık kalması için kurallardan asla taviz vermememiz gerekiyor. Sizler de okullarınızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyun. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve okullarda uygulanan koronavirüs tedbirlerini de yerinde denetleyen Vali Seymenoğlu idarecilerden; servis ve kantin görevlileri ile öğretmenler için belirlenen kuralların en üst seviyede takip edilmesini istedi.Okul ziyaretlerinde karşılaştığı veliler de bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu eğitim öğretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için herkesi aşı olmaya davet ederek velilerin görüş ve önerilerini dinledi.Vali Seymenoğlu okullarda görevli emniyet mensuplarıyla da görüşerek okul çevresinde alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı, öğrencilerin güvenliği için tüm görevlilerin azami dikkat göstermesini istedi.