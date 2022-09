ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, İnternet sitelerine reklam vermek suretiyle kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtıp kendilerini arayan şahısların ikametlerine giderek servis bakımı bakımı yapıyormuş gibi cihazları söküp takmak suretiyle haksız kazanç sağlayan;

S.Z ve B.Y. isimli şahıslar 26.09.2022 günü yakalanarak GÖZALTINA alınmıştır.

S.Z isimli şahsın 61’i ilimizde olmak üzere 5 ilde toplam 89 olayın şüphelisi olduğu, ilimizdeki son olaylarda beraber hareket ettiği B.Y isimli şahsın ise 15'i ilimizde olmak üzere toplam 25 olayın şüphelisi olduğu tespit edilmiştir.

S.Z ve B.Y isimli şahıslar 27.09.2022 günü mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce TUTUKLANMIŞTIR.

Banka çalışanı gibi siz vatandaşlarımızı arayarak ücret, komisyon iadesi, faiz iptali, borç erteleme, aidat iptali vb. vaatlerle sizden kart bilgilerinizi (CVV, son kullanma tarihi, şifreniz) isteyebilir ve/veya telefona tuşlamanız için yönlendirebilirler.

Kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtarak sizinle irtibata geçen dolandırıcılar hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldığını, terör örgütü ile bağlantınızın tespit edildiği gibi sözlerle sizleri korkutmaya çalışabilirler.

Arkadaş ya da aile bireylerinizin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek onlarmış gibi davranabilirler. Vatandaşlarımızı zor durumda olduklarına ikna etmeye çalışarak para transferi yapmalarını ve/veya kart ya da hesap bilgilerinizi isteyebilirler.



SİZİNLE BU ŞEKİLDE İRTİBATA GEÇEN KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN VE BİLGİLERİNİZİ KESİNLİKLE PAYLAŞMAYIN.

Değerli hemşehrilerimizin bu tarz durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza ihbarda bulunmaları gerekmektedir.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ