SDÜ Dünya Yeşil Üniversiteler SıralamasındaSüleyman Demirel Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri IU Green Metric ağı tarafından yayınlanan “GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında yer aldı.
Üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan anket çalışmasında; SDÜ, 56 Türk üniversitesi arasında 26’ncı, dünya çapındaki 912 üniversite arasında ise 450’nci sıraya yerleşti.
Geçtiğimiz yıl 43 Türk üniversitesinin bulunduğu sıralamada 33’üncü sırada yer alan üniversitemiz, üniversitelerin “kampüs ortamı”, “altyapı”, “enerji”, “atıklar”, “su tüketimi”, “ulaşım” ve “eğitim” gibi değişkenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirildiği listede bu yıl 7 sıra yükselerek 26’ıncı sıraya yerleşti. Dünya sıralamasında ise 596’ncı sıradan 450’inci sıraya yükseldi.
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde ve Su Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen “SDÜ Yeşil, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi” projesi ile üniversitemizin indekslerdeki sıralamasını daha da yükseltilmesi hedeflenmiş olup, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda üniversitemizden yaklaşık 30 öğretim üyesi ve araştırmacı görev almaktadır.
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GreenMetric Nedir?
Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric), üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan bir anket çalışması olup; “Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atıklar, Su, Ulaşım ile Eğitim ve Araştırma”dan oluşan 6 ana başlık altında toplanmış; Üniversitelerin yıllık karbon ayak izi hesaplamasından, enerji verimliliği uygulamalarına, çevre ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve araştırma faaliyetlerinden bu konulardaki öğrenci etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sorular sormaktadır. GreenMetric, üniversitelerin bu konudaki başarılarını değerlendirmekte, aldıkları puanlara göre sıralamakta ve sürdürülebilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında üniversiteleri teşvik etmektedir.