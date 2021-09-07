Ailemizin Yeni Üyeleri Üniversitesini TanıyorSüleyman Demirel Üniversitesine bu yıl katılan öğrencilerimiz, “Ailemizin Yeni Üyeleri Üniversitesini Tanıyor” adlı dijital oryantasyon broşürü ile üniversitesini tanıyor.
Öğrenciler, Atatürk Kapalı Spor Salonu, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Batı Yerleşkesi spor tesisleri, yemekhaneler ve daha bir çok alanı kapsayan dijital tanıtım broşüründe eğitim öğretim hayatları boyunca sıklıkla kullanacakları Doğu ve Batı yerleşkesini tanıma fırsatını elde ediyor.
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SDÜ
SDÜ, Türk Üniversiteleri Arasında 36.SıradaSüleyman Demirel Üniversitesi, “Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması” 2021 Temmuz ayı verilerine göre, 212 Türk yükseköğretim kurumu arasında 36'ncı,31 bin yükseköğretim kurumunun bulunduğu dünya üniversiteleri sıralamasında ise bin 582'nci sıraya yerleşti.
“Dünya Üniversitelerinin Webometrics Sıralaması”, İspanya’nın en büyük kamu araştırma kuruluşu olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas’a (CSIC) ait bir araştırma grubu olan Cybermetrics Lab’ın bir girişimidir. CSIC’nin bir parçası olan Cybermetrics Lab, internet ve web içeriğinin, özellikle bilimsel bilginin üretim süreçleri ve bilimsel iletişimi ile ilgili olan nicel analizlerini gerçekleştirmektedir. Ranking Web, ülke veya disiplini ne olursa olsun yükseköğretim kurumlarını tam kapsama sunmak amacıyla 2004’te bu sıralama çalışmalarına başlamıştır. Şu anda 200’den fazla ülkeden 31 bin yükseköğretim kurumu sıralanmaktadır.
Ranking Web, Üniversitelerin web sitelerinin bir sıralaması değil; üniversitelerin sıralamasıdır. Hem webometrik (tüm görevler) hem de bibliyometrik (araştırma görevi) göstergelerini kullanmaktadır.
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REKTÖR ÇARIKÇI'DAN MESAJ
Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun.
Kıymetli öğrenciler, öğrenim ücretleri ile alakalı oluşan karışıklığı gidermek için açıklama yapmak istedim.
Üniversitemize ilk defa kayıt hakkı kazanan adayların öğrenim ücreti tahsilat işlemleri, 4-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşmektedir.
Üst sınıflardaki öğrencilerimizin öğrenim ücreti yatırma tarihi ise akademik takvimimizde belirtildiği gibi 27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasındadır. Üniversitemiz yetkili birimleri haricinde yapılan duyurulara itibar edilmemesi de önem arz etmektedir.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı