Isparta Uluslararası 2024 Gül Festivali Coşkusu Akşam Konseriyle Devam Etti

Isparta Uluslararası 2024 Gül Festivali, akşam bölümünde Meydan AVM’de düzenlenen muhteşem bir konserle devam etti. Ünlü sanatçı Zara, hemşehrilerimizle buluşarak en güzel parçalarını seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, festivalin coşkusunu doyasıya yaşadı.Konser öncesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, daha önce yapılan çekiliş sonucunda otomobil kazanan talihliye aracının anahtarı teslim edildi. Bu özel an, hem kazanan talihliyi hem de izleyicileri heyecanlandırdı. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Öğrenciler, ödüllerini alırken büyük bir gurur ve mutluluk yaşadılar.Festival, hem sanatsal etkinlikler hem de çeşitli yarışmalar ve ödül törenleri ile dolu dolu geçerken, Isparta halkı ve ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı. Gül Festivalimiz, şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor.