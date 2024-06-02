1 Temmuz'da Kirada Yeni Sistem: Zam Oranı TÜFE'ye Göre Belirlenecek Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni kira zam oranı belirleme sistemi, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçiyor. Bu değişiklik, kiracılar ve ev sahipleri arasında büyük merak uyandırdı. Mevcut yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği, pek çok kişi için belirsizlik yaratmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda, yüzde 25 oranındaki zam sınırının devam etmesini gerektirecek bir durum olmadığını ve kira artışlarının piyasa koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini savunmuştu. Yeni Sistem Detayları İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, yeni sistemin detaylarını paylaştı. Akdoğan, "1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkarsa, zam oranı TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek" dedi. Bu açıklama, kira artışlarının artık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamalarına göre yapılacağını gösteriyor. Ev Sahiplerinin Zam Hakkı Ev sahiplerinin TÜFE oranını yetersiz bulması durumunda ne yapacakları sorusuna da yanıt veren Akdoğan, "Yasal olarak kiracı, TÜFE oranında bir artış yaparak yeni kira bedelini gönderdiğinde, ev sahibinin bu duruma karşı farklı bir yasal işlem yapma hakkı bulunmuyor" şeklinde konuştu. Bu durumda kiracılar, yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak ve ev sahipleri farklı bir talepte bulunamayacak. Enflasyon Verileri ve Kira Artışları TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya kıyasla %3,18 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise %59,64 olarak kaydedildi. Bu oran, 1 Temmuz'dan itibaren kira artışlarının belirlenmesinde esas alınacak. Böylece, yeni sistemde kira zam oranları, bu TÜFE ortalamasına göre belirlenecek ve uygulanacak.

Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte, ev sahipleri ve kiracılar arasında kira artışlarına yönelik belirsizlikler azalacak. Ancak bu değişiklik, kira bedellerinin nasıl şekilleneceği konusunda tarafların dikkatli olmasını gerektiriyor.

