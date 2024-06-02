Gül Koşusunda Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında düzenlenen Gül Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Törene, Sayın Valimiz Aydın Baruş da katıldı.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında düzenlediğimiz Gül Koşusu'nda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini Sayın Valimiz Aydın Baruş’un da katılımıyla takdim ettik. 3 ayrı kategoride erkekler ve kadınlar branşında düzenlenen koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, derece elde eden sporcularımızı kutluyorum," dedi.

Koşu, kadınlar ve erkekler olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirildi ve katılım oldukça yoğundu. Dereceye giren sporcular, başarılarını ödül töreninde taçlandırdı. Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Vali Baruş, sporculara ödüllerini takdim ederek onları tebrik etti ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan Gül Koşusu, hem sporcuların hem de izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Festival boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler, Isparta’nın tanıtımına katkı sağlarken, bu tür sportif faaliyetler de festivalin coşkusunu artırıyor.

