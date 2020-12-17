Isparta Anadolu Masalları Ekibi, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ' ı Makamında Ziyaret EttiMilli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde, milletin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi kapsamında Isparta Anadolu Masalları ekibinden İl Koordinatörü Behçet Akgün, Masal Anlatıcılığı Eğitmeni Yusuf Bilcen ve masal Anlatıcısı Fatma Tuna, İl Müdürümüz Ömer YILMAZ' ı ziyaret etti.ISPARTA MEM