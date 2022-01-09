ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr Ruşen Keskin’in yerine Op.Dr Zafer Dirik getirildi .Dirik daha önce Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı olarakta görev yapmıştı.
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