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ISPARTA ODA SEÇİMLERİ SONUÇLARI 2022

ISPARTA ODA SEÇİMLERİ SONUÇLARI 2022
ISPARTA
G.Tarihi: 08.01.2022 19:07
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
RAMAZAN ŞİŞMAN GÜVEN TAZELEDİ
Kahveciler Meşrubatçılar Otelciler ve Hancılar Odası 24.Olağan Kongresi yapıldı.
Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonu’ndaki kongrede Divan Başkanlığını Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı. Yönetim, Denetim kurulu Raporları okundu ve onayladı. Kullanılan oyların tamamını alan Ramazan Şişman tekrar başkan seçildi
 
ŞOFÖRLER ODASI SEÇİMLERİNDE MEHMET YÜCEDAĞ VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ.
MEHMET YÜCEDAĞ 464,HASAN KINAY 379 OY ALDILAR.
 
KONGREDE VEFA VURGUSU,
YÜCEDAĞ GÜVEN TAZELEDİ
Isparta Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası 22.Olağan Kongresi IYAŞ Kongre Salonu'nda yapıldı.
Kongrenin Divan başkanlığını Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural yaptı.
Divan Başkanı Ahmet Tural"ın teklifi doğrultusunda yönetim, denetim kurulu faaliyet raporu okunmadan oylandı ve kabul edildi.
Kongrede 2 aday değil odanın üyesi sıfatıyla Ahmet Tural bu kez kürsüden konuşma yaptı.
Bir vefa niteliğindeki konuşmada Tural, "Bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Ispartada şoför esnafı çok önemli. Görevini aşkla yapacaksın. Ben bu mesleğe 1990da girdim. Aramızdan Belediye Başkanı çıktı. 1994te görevi verdiniz. Daha sonraki seçimlerde 8 defa sandıktan çıktım. Hizmet gayemiz oldu" dedi.

SALONA ALINMAYANALAR OLDU
Bu arada geniş güvenlik önlemleri altında üyeler ve davetliler salona alındı. Ancak, Kongre başladı hala salona girmek isteyenler vardı. Bu kişiler salona alınmadı ve kısa süreli bir arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile arbede büyümeden sonlandırıldı.YAPILAN Seçimlerin ardından Mevcut Başkan Mehmet Yücedağ 464 ,Hasan Kınay 379 Aldı.

DEMİRSÖKEN İLE DEVAM
Terziler ve Yorgancılar Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Odaların seçim süreci bugün başladı. İlk kongreyi Terziler ve Yorgancılar Odası yaptı. Esnaf Odaları Birliği Salonunda gerçekleşen kongrede iki dönem başkanlık yapan Fehmi DEMİRSÖKEN ile genç meslektaşı Celil Tos yarıştı.
171 üyenin büyük bölümünün katıldığı kongrede mevcut başkan Fehmi Demirsöken 102, diğer aday Celil Tos ise 32 oy aldı.
Divan başkanlığını Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural"ın yaptığı Kongre demokratik bir ortamda gerçekleşti, terzi esnafı Demirsöken ile yola devam kararını sandıkta gösterdi.
 

Detaylar gelecek...
 
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