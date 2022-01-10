ERKEN REZERVASYO YAPTIRAN BÜYÜK AVANTAJ KAZANIYOR!

-Adres:

Gülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 5

-Rezervasyon T:

0 (536) 930 00 99

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