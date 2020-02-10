Bölge Müdürlüğümüzde Türk Kızılayı İçin Kan Bağışı Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz personelince Türkiye Kızılay Derneği Isparta Kan Merkezine destek olmak amacıyla Bölge Müdürlüğümüz lokalinde kan bağış kampanyası yapıldı.Bölge Müdürlüğümüz personelinden, ön kontrol neticesinde sağlık şartları kan bağışına uygun olan gönüllülerden alınan, hayat kaynağı, vücutta oksijen ,besin maddelerini, hormonları , vitaminleri ve antikorları dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ve atık maddelerini vücuttan uzaklaştıran yaşamsal sıvı kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Kan vermenin süreklilik arzeden önemli ve kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek, Türk Kızılay Derneğince yürütülen kan bağışı kampanyasına Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman destek vermekten geri kalmayacağımızı ve bu durumun aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu” belirterek, bağışta bulunan tüm personele duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.