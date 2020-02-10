GALİBİYETİ ATAKAN BAŞKAN’A ARMAĞAN ETTİLER



Isparta 32 Spor'un golcüsü Volkan Serim ve takım arkadaşları Yatağanspor galibiyetini hasta olan Kulüp Başkanları Atakan Yazgan'a armağan ettiklerini söyledi. Serim, "Yatağanspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Rakiplerimizde puan kaybetti. Bu galibiyeti Atakan Başkan'a armağan ediyoruz. Atakan Başkanımızın, Galip Başkanımızın ve yöneticilerimizin gayretleri bizleri mutlu ediyor. Karaman maçını kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyoruz"dedi.