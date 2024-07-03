Isparta için KGM'den Önemli Duyuru

KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BASIN DUYURUSU

Yapım çalışmaları devam eden ‘‘Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç- 3.Bl.Hd. Yolu (Km:73+300-88+200 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Üstyapı İşleri İkmal İnşaatı” kapsamında, 695-06 Kontrol Kesim numaralı yolun kilometre 21+000 ile 26+400 arasındaki kesiminde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) tabakaları imalatı yapılacaktır.

Bu nedenle, yolun Isparta’dan Konya istikametine gidiş yönü trafiğe kapatılmış olup, bölünmüş yolun sol şeridi hem gidiş hem de geliş olarak trafiğe açılmıştır. Projesine uygun olarak işaretleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ