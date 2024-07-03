Isparta ve Burdur Emniyetinden Başarılı Operasyon!

Sakarya'da İş Yeri Sahibi M.B. 98 Milyon TL Dolandırıcılık Suçlamasıyla Yakalandı

Sakarya'da faaliyet gösteren iş yeri sahibi M.B., müşterilerinin ziynet eşyası ve nakit paralarını muhafaza etmekteydi. Ancak, 22 Nisan 2024 tarihinde iş yerini kapatarak Sakarya'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

84 mağdur, toplam 98 milyon TL (98 Milyon) dolandırıldıklarını belirtti. 22 Nisan 2024 tarihinden bu yana aranan şüpheli M.B. hakkında, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Burdur İli istikametine gittiği tespit edildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan çalışma sonrası şüpheli yakalandı.

Şüpheli M.B., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ