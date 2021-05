HALK ET BÜGÜN AÇILIYOR

Açılış Tarih:

Açılış Saat:

Adres:























Isparta'da et, tavuk, sucuk ve şarküteri ürünlerinin bir arada satılacağı Halk Et açılıyor. Tüm Isparta Halkı davetlidir.Halk Et'te Antrikot, Biftek,Bonfile,Pirzola,kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, bütün tavuk, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, yumurta, köy yumurtası çeşitleri ve mangal malzemeleri bulunuyor.