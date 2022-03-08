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ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
ISPARTA
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ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI
 
Aileden başlayarak, hayatımızın her anında sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip, toplum yapımızın temel direği, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.
Kadına saygı, tarihimizin, sosyal hayatımızın, gelenek ve göreneklerimizin temel dinamiğidir.
Eğitimden, sağlığa, siyasetten, ekonomiye, çalışma hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, tüm toplum için büyük eksikliktir.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) de “Cennet anaların ayakları altındadır” buyurmak suretiyle yüce İslam dininin kadına, özellikle de annelere verdiği önemi en güzel şekilde vurgulamıştır.  
 
İnsanı yetiştirmek, geleceğe hazırlamak sabır, sorumluluk, sevgi, emek isteyen meşakkatli bir iştir. İnsan yetiştirmek yürek ve gönül işidir. 
8 Mart dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.
Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyor, bu azim ve gücün, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyel olduğunu biliyorum. Gelişme ve kalkınmanın en önemli aktörleri kadınlardır.
Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak temel sorumluluklarımız arasındadır.
 
Bu açıdan, ilimizde kadınların daha fazla girişimcilik ruhunu kazanmaları, üretmeleri, ekonomik hayata daha fazla katılan bireyler olmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.
Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden bizi biz yapan değerli kadınlarımıza yönelik her türlü şiddeti kınadığımı açıkça beyan ediyorum.
Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum.
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