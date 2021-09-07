*EKO-BİR OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Daha önce 31.08.2021 tarihinde saat 15:00’ de Birlik Toplantı Salonunda yapılması planlanan, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Mayıs 2021 Olağan Meclis Toplantısı 03.09.2021 Tarihinde aynı yer ve saatte 33 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik Başkanı ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet SEZGİN ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün de katıldığı toplantıda 2019 Yılı ve 2020 Yılı Birlik Kesin Bütçeleri görüşüldü. Gizli oyla Birlik Başkanı, 1. Meclis Başkan Vekili, 2. Meclis Başkan Vekili, Divan Katipleri, Encümen Üyeleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu seçimleri yapıldı. 2 yıllığına yapılan seçimde Gelendost Belediye Başkanı Mehmet SEZGİN Birlik Başkanlığı görevinde güven tazeledi. 1. Meclis Başkan Vekilliğine Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 2. Meclis Başkan Vekilliğine Eğirdir İl Genel Meclis Üyesi Süleyman SARPDAĞ seçildi. Divan Katipleri değişmezken Encümen Üyeliklerine Gelendost İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin TULA, Isparta Belediye Başkan V. Uğur BÜYÜKÇULCU, Yukarıgökdere Köyü Muhtarı Ahmet SARI, Akkeçili Köyü Muhtarı Mustafa ÜNAL, Taşevi Muhtarı Yaşar GÜZEL, Yılgıncak Köyü Muhtarı Hayrettin ŞENOL seçildi. Toplantıda görüş ve öneriler dinlenerek bütçe değerlendirmesi yapıldı.Toplantıdan sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet SARI'nın organize ettiği Yukarı Gökdere Köyü Kocapınar mevkiindeki yemek organizasyonu gerçekleştirildi. Buradaki toplantıda da talepler, ihtiyaçlar, yaşanan ve yaşanması beklenen sıkıntılar değerlendirildi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)