“Kent estetiğine güzellik katacağız” Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta Belediyesinin kültür ve turizme yönelik çalışmalarını yerinde incelemek üzere şehre geldi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret eden ve ardından da belediye yatırımlarını yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Tarihi yapıları bir an önce ayağa kaldırıp kent estetiğine, Isparta’nın güzelliğine güzellik katmak istiyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta ziyareti ve belediye yatırımlarını yerinde inceleme kapsamında bir süre önce kullanım hakkı belediyeye aktarılan ve bilim, kültür ile turizm alanında kullanılmak üzere projelendirilen Doğancı Mahallesindeki Aya Yorgi ve Turan Mahallesindeki Aya Payana Kiliselerini yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan ayrıca Gökçay Kavşağındaki ek müze inşaatı, Kirazlıdere, 600 yıllık tarihi Üzüm Çarşısı, Damgacı Sokakta da incelemelerde bulundu, tarihi Bedesten Çarşısını gezdi. Alpaslan’a Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da eşlik etti. İncelemeleri esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a hazırlanan projeler ve projelerin kullanım alanlarına ilişkin bilgiler verdi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta’nın kültür, turizm, tarihi değerler açısından önemli şehirler arasında olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çalışmalarını yerinde görmek, kültür, turizm adına bakanlık olarak nasıl destek olabileceklerini değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Isparta bir öğrenci şehri. 160 bin öğrencisi var, bunların kültürel hayatlarına, kütüphane ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sayın başkanımızın çalışmaları çerçevesinde terminal binasının olduğu yere kütüphane yapımına hızla başlayıp, hizmete sunmak istiyoruz” dedi. Isparta merkezdeki tarihi dokusu bulunan eski binaları nasıl ihya edebileceklerinin çalışmasını yaptıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Başkanımız çalışmalarına başlamış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da destek veriyor. Kalan kısmında bizde destekçi olup tarihi yapıları bir an önce ayağa kaldırıp kent estetiğine, Isparta’nın güzelliğine güzellik katmak istiyoruz” görüşlerinde bulundu. Isparta’nın güller şehri olduğuna, lavantasının bulunduğuna da işaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, Millet Bahçesine ilişkin de “Isparta, Antalya, Burdur gibi tarihi kentlerle de komşu. Bu stratejik konumu da dikkate alarak Isparta’yı Türkiye’de ve Dünyada daha fazla tanıtarak buraya daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi nasıl çekeriz, onların çalışmalarını yürüttük” ifadelerinde bulundu. Davraz Kayak Merkezinin de kış turizmi açısından önemli bir değere sahip olduğunu belirten Alpaslan, “Geçen sene bir hareketlilik vardı, bu sene çok daha fazla bir ziyaretçi bekliyoruz. Eğirdir, Kovada gölleri, Çandır Yazılı Kanyon doğa güzellikleri açısından da olağanüstü imkanlara sahip. Bunların hepsini değerlendirerek, Pisidia Antiokhela Antik Kentimiz, Likya yolu var. Sagalassos yine Isparta’ya çok yakın. Bütün bunları değerlendirerek Isparta’mızı kültürel, tarihi açıdan ihya edilmesi ve bunların turizm ürünlerine dönüştürülmesi Isparta’yı ziyaretçi sayısını daha da artırabilecek çalışmalar yaptık” görüşlerinde bulundu. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın şehre ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen de belediye yatırımlarını birlikte incelediklerini belirtti. Alpaslan’ın Isparta’yı çok iyi bildiğini belirten Başdeğirmen, “Sayın Bakanımız kütüphane konusunun çözülmesi noktasında önemli kararlar aldı. Hem belediye kültür merkezimiz hem de otogar alanına yapacağımız kütüphanemiz anlamında önemli katkıları olacak. Kiliseler, damgacı sokak üzüm çarşısı Kirazlıdere, ek müze inşaatında yapılacak çalışmaları görüştük. Millet bahçesinin şehre entegre olmasıyla alakalı çalışmaları ele aldık. Memleketimize şu anda en güzel çalışmalardan bir tanesini yaptık. Bakanımız, en kısa zamanda kütüphaneye başlanacağını söyledi, talimatlarını da verdi. Şehrimize güzel hizmetler olacak. Bakan yardımcımıza ve genel müdürümüze ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.