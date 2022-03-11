Nuri Erdeğer tekrar Başkan seçildi
Arif Günay, Mustafa Hanikoğlu, Özgür Tunçbilek ve Nuri Erdeğer seçim sonunda
Nuri Erdeğer 194,Özgür Tunçbilek 182,Arif Günay 163,Mustafa Hanikoğlu 47 oy aldılar.
HABERİN DETAYLARI...
Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkan seçimi sona erdi. Nuri Erdeğer üyelerinin güven oyunu alarak tekrar başkan oldu.
Kırmızı-182 , Yeşil-194 , Beyaz-163 , Siyah-47
1 NOLU SANDIK SONUÇLARI BELLİ OLDU.
Kırmızı 58
Yeşil 63
Beyaz 60
Sarı 12
2 NOLU SANDIK SONUÇLARI BELLİ OLDU.
Kırmızı 64
Sarı 13
Yeşil 74
Beyaz 49
3 NOLU SANDIK SONUÇLARI BELLİ OLDU.
Yeşil57
Beyaz54
Kırmızı60
Sarı22