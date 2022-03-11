Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa katılmak üzere ilimize gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu Valilik makamında ziyaret etti.Ziyaretinde ilk olarak şeref defterini imzalayan Başdenetçi Malkoç, Valilik makamına geçerek Vali Seymenoğlu ile bir süre sohbet ettiler. Ziyaret sonrası Başdenetçi Malkoç Vali Seymenoğlu’na “Kamu Denetçiliği Kurumu İyi Yönetim İlkeleri Rehberini” hediye etti.