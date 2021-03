*EĞİRDİR ORYANTİRİNG YARIŞLARI İLE ŞENLENDİ.



‘Bahara Merhaba’ Oryantiring yarışları bugün saat 11.00’de Eğirdir Can Ada’da gerçekleşti. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Oryantiring İl Temsilcisi Hümeyra Akkoç, Eğirdir Gençlik Spor Müdürü Yaşar Çetin, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Gürlek, Eğirdir Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, çok sayıda davetli, sporcular ve halk katıldı.Sabah saat 09.30 itibari ile kayıtlar yapılarak sporcular son hazırlıklarını yaptılar. Oryantiring yarışları saat 11.00’de start aldı. 7’den 70’e genç yaşlı yarışmalara katıldı. Eğirdir Huzurevi sakinleri de yarışlara katılarak madalya kazandılar.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK; ‘Çok güzel bir hava var, özellikle son 1 yıldır dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemiden dolayı spor müsabakalarına ara vermiştik. Bu güzel bir başlangıç olacak özellikle kontrollü normalleşme sürecince faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edelim dedik. Oryantring sporu da özellikle açık havada yapıldığı için tam bir bahar ayı Eğirdir’de bunun için bulunmaz bir nimet ülkemizin gözbebeği bir ilçemiz. Gördüğüm kadarıyla da çok yoğun bir katılım var. Çocuklarımız şu ana kadar 315’e yakın başvuru yapmış. Katkı veren destek veren özellikle Eğirdir Kaymakamımıza, Eğirdir Belediye Başkanımıza ve Oryantiring İl Temsilcimize çok teşekkür ediyorum.’ dedi.Emekli Albay Nurtay YATMAN; ‘Türkiye Gençlik Spor Kulübünde ilk defa Dağcılık Federasyonu bünyesinde kurulan bir spor dalı. Türk sporcusu için çok genç bir spor dalı, mazisi en fazla 15 seneye dayanır. İlk defa başlatan da yine Eğirdir’li Emekli Yarbay Muttalip Gülbudak’tır. Daha sonra Dağcılık Federasyonu bünyesinden ayrıldı ve ayrı bir federasyon oldu. Çok yıllar önce Donukdağ bölgesinde bu yarışma organize ediliyordu. Silahlı kuvvetler çapındaydı. Daha sonraki yıllarda Gençlik Spor Müdürlüğüne angaja edilince daha boyutlandı. Bunu burada daha geniş görmek, gençlerin katılımını görmek süper bir olay. Oryantiring öyle bir sporki bir binanın içerisinde küçücük salonlarda bile yapılabilen fakat çok geniş arazilere de yayılabilen uluslar arası bir spor. İlk başlangıçları kuzey ülkeleri İsveç ve Norveçtir. Çok güzel bir spor hayırlı uğurlu olsun.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüz, Eğirdir Kaymakamlığımız, Oryantring İl Temsilciğimiz ve Belediyemiz işbirliği içinde yaptık. Pandemi sürecinde hem yaşlılarımız hem de gençlerimiz çok sıkılmışlardı. Ama pandemi tedbirlerinde ilçemizde oryantiring yarışları ve sporu düzenledik. Yaklaşık 350 sporcumuz katıldı. Güzel bir yarışma oldu gençlerimizin spora özendirilmesi her türlü sportif faaliyetlerin desteklenmesi kosunun da biz yerel idare olarak elimizden gelen desteği sağlamak durumundayız ve sağlıyoruz da. Güzel bir yarışma oldu ben buradan tüm emeği geçenlere Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze, federasyon temsilcilerimiz ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Eğirdir her türlü sportif faaliyetlerde, sosyal faaliyetler de program yapmaya uygun bir yer, her türlü doğal güzellikleriyle, turizm güzellikleriyle bu programlarda pandemi tedbirlerine uyarak programları yapmak zorundayız. İnşallah Oryantiring yarışlarını da önümüzdeki süreçlerde yapmaya devam edeceğiz. ‘ dedi.Heyecanlı geçen Oryantiring yarışları sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye siren sporculara madalyaları takdim edildi. Isparta İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek tarafından organizeye katkılarından dolayı Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Isparta Oryantiring İl Temsilcisi Hümeyra Akkoç’a günün anısına şilt takdim edildi.Eğirdir Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleşen yarışlardan sonra misafirlere elma ve yemek ikramında bulunuldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)