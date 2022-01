Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Bilgiç, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresinin halka en çok hizmet eden iki borçsuz kurum olduğunu söyleyerek, “Bununla da gurur duyuyorum” dedi.TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen’in doğum gününü kutlayan TBMM Başkanvekili Bilgiç, belediye çalışmaları ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bilgiç tarafından getirilen doğum günü pastasını kesen Başkan Başdeğirmen, “TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ağabeyimin böyle bir sürprizle gelmesi beni çok mutlu etti. Yanında il başkan vekilimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve diğer arkadaşlarımla yaş günümde birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.“Yüce Rabbim nice sağlıklı günlerde sizlerle birlikte şehrimize, ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin” diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu güzel günlerin daha iyilerini daha güzellerini önümüzdeki günlerde yaşamayı nasip etsin. Şu anda bu odada bulunan herkes şehrimize hizmet etmek için mücadele veren bir ekip. Şehrimizin en ücra köşesinden her yerine hizmeti getirerek, vatandaşlarımıza en güzel hizmeti veren bir ekip” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, TBMM Başkanvekili Bilgiç’in Türkiye ve dünya gündemiyle uğraştığını belirterek, “Bizler de Isparta’mızın en güzel şekilde gelişmesiyle uğraşıyoruz. Böyle bir günde sizlerle beraber olmak beni son derece onurlandırdı ve gururlandırdı. Daha güzel günlerde sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı işler yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerinde bulundu.TBMM Başkanvekili AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta ziyareti çerçevesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bilgiç, “Sayın valimizle başlayan bir dizi ziyaret yaptık. Kurum amirlerimizi ziyaret ettik. Şimdi de sizle beraberiz. Doğum gününüzü kutluyorum. Yolda gelirken kuşlar dedi ki ‘ziyaret ediyorsun ama Şükrü Başkanın bugün doğum günü’. Biz de gereğini yapalım, pastamızı alıp gidelim dedik. En azından bu güzel gününü beraber kutlamış oluruz” görüşlerinde bulundu.Yoğun bir gün geçirdiklerini ve her gittikleri yerde Isparta’yı ele aldıklarına değinen Bilgiç, “Sayın valimizle yaptığımız bir toplantıda yeni bir organize sanayi bölgesi için Keçiborlu tarafında başlattığımız çalışmayı değerlendirdik. Orada 12 bin 500 dönüm alanda organize sanayi için bir çalışma yapıyoruz. Sizin de Isparta Belediyesi, Keçiborlu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdaresinin paydaş olacağı Isparta’nın böyle büyük sanayi, büyük yatırımlara alan verebileceği, büyük parseller oluşturabileceği büyük bir organize sanayiye ihtiyacı var. Onun hızlı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Biraz onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Sizi ziyaret edelim istedik. Isparta’daki çalışmalar, hizmetler, bizlere düşen ne var ne yok bunları değerlendirelim dedim. Tekrar yeni yaşınız hayırlı olsun” dedi.TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ziyareti esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den, belediye yatırımları ve mali durumu hakkında bilgiler aldı. Bilgiç, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresinin halka en çok hizmet eden iki borçsuz kurum olduğunu söyleyerek, “Bununla da gurur duyuyorum” diye konuştu.TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’yla alakalı birçok konuda sizlerle istişare ediyoruz. Ankara’ya geldiğimiz zaman sizleri hep meşgul ediyoruz. Siz ve milletvekillerimiz her zaman için biz ne zaman ‘Isparta’ya bir şey lazım’ desek koşuyorsunuz, Allah razı olsun. Aldığımız destekleri en güzel şekilde vatandaşa ulaştırıyoruz. O anlamda sizlerin yapmış olduğu bu hizmet tüm vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor. Bunlar güzel şeyler. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek kadar güzel bir şey yok. Beraber olduğumuz sürece her şeyin en güzelini yapacağımız inancındayız. Allah, herkese uzun ömürler versin ki bu güzel hizmetlerimizi devam ettirelim. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ziyaretine AK Parti İl Başkanvekili Hamidullah Armağan, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Tola, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, TKDK Koordinatörü Süleyman Gülcü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Gazeteci Tarkan Çetin, OSB Başkanı Mustafa Karabulut, 32 Net Çağrı Merkezi Genel Müdürü Yasin Yalçın katıldı. Ziyarette belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.