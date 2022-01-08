Demokrasinin gelişmesinde ve kamuoyunun bilgilendirilmesi aşamasında önemli bir kamu görevini yerine getiren, her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine, tanıtılmasına katkı sunan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.Büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatandaşlarımızın tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır.İlimiz ve ülkemizle ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktaran, bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımız yapmış oldukları haber ve görüşleriyle çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır.Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir.Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakâr olduğunu biliyorum ve yürekten destekliyorum.Özellikle yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşması noktasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır.Isparta’mızda çok sayıda gazetemiz, internet sitemiz ve yayın organları ile televizyonumuz sayesinde günün gelişmelerinden anında haberdar olma imkanına sahibiz.Bizlere bu imkânı sağlayan, olaylara yapıcı yaklaşan kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, gazetecilik gibi meşakkatli mesleği büyük bir özveriyle sürdüren, yerel ve yaygın basınımızda görev yapan değerli gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara başarılar, görevleri başında hayatlarını kaybeden basın emekçilerimize de Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum.