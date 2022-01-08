Erkekler 2.Lig C grubunda Hentbol ’da Isparta’mızı temsil eden Isparta Belediyesi Spor Kulübü, 08. Ocak.2022 günü Konya ili, Selçuk Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Konya 75.Yıl Spor Salonu’nda saat:13.00’te Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 9 sayı farkla (33 – 24 skorla) yenik ayrılan takımımızı, Konya ilinde kurulu bulunan, Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri maç boyunca destekleyerek deplasmanda Hentbol takımımızı yalnız bırakmadı. Dernek Başkanı YILMAZ, maçtan önce Hentbol Takımımıza başarılar diledi. Isparta ilimizden gelen Hentbol takımımıza manevi destek verdiklerini, maç sonunda sporcu hemşerilerimiz ile birlikte Konya’mızın meşhur yöresel yemeği ile ikramda bulunduklarını ve hemşerilerimizi yolcu ettiklerini aktardı.