Başdeğirmen: Eğitimin emrindeyiz



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy okullarındaki kütüphanelere gönderilmek üzere kitap fuarında bağışlanan 2500 kitabı Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a teslim etti. Her zaman eğitimin emrinde olduklarını kaydeden Başdeğirmen, 15 tatil dolayısıyla bin öğrenciye karne hediyesi olarak Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi bileti dağıtacaklarını belirterek, milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenecek başarılı 100 çocuğun da her yıl Çanakkale Şehitliğine ziyarete götüreceklerini söyledi.



Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette, Isparta’nın eğitime önem veren bir şehir olduğuna değinen Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta Belediyesinin eğitime katkılarının da kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Baydur, “Almış olduğumuz destek onur verici, teşekkür ediyoruz. Bu destekle Isparta eğitimi çok daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyoruz.” dedi.

Kitap Fuarı ile önemli bir süreç geçirildiğini, hemen her öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini, kitaplara dokunduğunu aktaran Baydur, “Buradaki katkınız bizim için çok önemliydi. Şehrimizde 203 okul kütüphanesinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Kitap temini noktasında da katkılarınız oldu. Bugün 2 bin 500’e yakın kitabı da teslim aldık, bunu da emanetiniz olarak çocuklarımıza, kütüphanelerimize ulaştıracağız” görüşlerinde bulundu.

15 tatilin geldiğini ve çocukların tatili heyecanla beklediklerini de belirten Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Bugün de güzel bir müjde paylaştınız. Katkılarınızla bin öğrencimize Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi sinema biletlerini ulaştıracağız. Bu da öğrencilerimizin 15 tatiline bir katkısı olacak. Bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz, bizimle okullarda varsınız, eğitimde varsınız, kütüphanede varsınız, fiziki destekler anlamında varsınız. Daha güzel neticelere birlikte ulaşacağız” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, milli eğitimin en önemli görevlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Eğitimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Göreve geldiğiniz günden buyana Isparta’mıza aktif hizmet ediyorsunuz. Bu çalışmalarınız çocuklarımıza ve bizlere oldukça faydalı. Eğitimin sonu yok bizlerde bu noktada her zaman destekçiyiz. Sizlerle birlikte güzel projeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kitap Fuarıyla çocuklara önemli bir fırsat sunduklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, çok çeşitli kitaplar, yayınevleri ve yazarlarla çocukların buluştuğunu, kitapları uygun fiyatlarla alabildiklerine değindi. Başdeğirmen, “Binlerce kitabımız evlere gitti. Önemli olan çocuklarımızın kitapları okumasıydı. Bizler çok mutlu olduk, sizlerde çok destek verdiniz. Köylerimizden, beldelerimizden, ilçelerimizden, merkezden binlerce çocuğumuzu kitap fuarımıza gönderdiniz. Bugüne kadar yapılan fuarların en kalabalığıydı, 241 bin ziyaretçimiz oldu. Etkinliklere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okullarımızın da emrindeyiz. Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz, okullarımızın asfaltlarını yaptık, bakımlarını yaptık. Talepleriniz doğrultusunda her zaman yardıma hazırız” görüşlerinde bulundu.

Yeni bir proje başlattıklarını aktaran Başdeğirmen, her yıl milli eğitim müdürlüğü tarafından tespit edilecek 100 başarılı öğrencinin Çanakkale Şehitliğini ziyarete götüreceklerini belirtti. Başdeğirmen, “Bu belediye olarak çocuklarımıza bir başarı hediyesi olacak” dedi.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 gün süren kitap fuarında köy okulu kütüphanelerine vatandaşlarca bağışlanan 2500 kitabı İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a teslim etti.