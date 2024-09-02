Isparta Emniyetinden Başarılı Operasyon: 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, 25 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şahsın, "Tasarlayarak Öldürme" suçundan hüküm giydiği ve uzun süredir firari olduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına suçluların yakalanması ve suç işlenmesinin önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar kesintisiz olarak devam ediyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına bu önemli gelişmeyi paylaştı ve benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.