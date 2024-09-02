Isparta'da Dolu Zararı: Elma, Ayva ve Üzümde Kayıplar

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sevinçbey Köyü'nde 1 Eylül 2024 tarihinde yağan dolu, elma, ayva ve üzüm üreticilerini zor durumda bıraktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı ön hasar tespitine göre, yaklaşık 2250 dekar elma, 5 dekar ayva ve 20 dekar bağ alanında %60-80 oranında zarar meydana geldiği belirlendi. TARSİM Sigortası yaptıran çiftçilerin, hasar tespitlerinin yapılması için TARSİM’e ihbarda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı gereği, afetten etkilenen ve TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerin tarımsal borçları ertelenebilecek.



