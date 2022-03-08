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HABER: ISPARTA'DA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

HABER: ISPARTA'DA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
ISPARTA
G.Tarihi: 08.03.2022 18:50
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Dünya Kadınlar Gününde Kadınlar Tarafından Bir Dizi Etkinlik Düzenlendi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar tarafından IYAŞ AVM’de kermes düzenlenirken, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde de kadınlar tarafından yapılan resimlerden oluşan bir sergi açıldı.
Isparta genelinde faaliyet gösteren ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmayla bir araya 11 kadın kooperatifi ve 2 kadın sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Kadın Konuk Evi standının da yer aldığı kermesin açılışını Vali Ömer Seymenoğlu gerçekleştirdi. 3 gün boyunca açık kalacak kermeste kadınlar tarafından el emeğiyle ortaya çıkarılan eşyalar ve kooperatif üyeleri tarafından üretilen yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Kurdele kesimindeki konuşmasında, kermeste yer alan ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kadınlara teşekkür eden Vali Seymenoğlu, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Vali Seymenoğlu, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi kadınların bugünden sonra da artan oranda ekonominin içerisinde olmasını temenni ediyorum. Gerek Halk Eğitim Merkezimizin eğitim çalışmaları gerekse kooperatiflerimizdeki ekonomik faaliyetler; Kadınların iş hayatında, sosyal hayatta ve eğitim hayatında daha fazla rol almalarını, daha başarılı olmalarına katkı vermek amacını taşıyor. Bunu da şükürler olsun Isparta’mızda son 3 yıldır artan bir oranda yaşıyoruz” dedi.
Ardından kermesteki stantları tek tek gezen Vali Seymenoğlu hem ürünler hakkında hem de kooperatiflerin çalışmalarıyla ilgili üyelerden bilgi aldı.
Kermeste ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, KADES stantlarında (Kadın Destek Mobil Uygulaması) kadınlar bilgilendiriliyor.
Vali Seymenoğlu, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulan resim sergisini ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devam eden resim kurslarında kadınlar tarafından ortaya çıkarılan eserleri inceleyen Vali Seymenoğlu, eser sahibi kadınlarla bir süre sohbet etti, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 

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