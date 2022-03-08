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EĞİRDİR'E DOĞALGAZ GELİYOR! İŞTE HABERİN DETAYLARI

EĞİRDİR'E DOĞALGAZ GELİYOR! İŞTE HABERİN DETAYLARI
ISPARTA
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*HAYIRLI OLSUN EĞİRDİR HALKIMIZA.
 
*DOĞALGAZ İNŞAATI NİSAN AYI SONUNDA BAŞLIYOR.
 
*TOROZGAZ BÖLGE MÜDÜRÜ OKTAY KÜP BUGÜN EĞİRDİR'E GELDİ.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK göreve gelmeden önce en büyük projelerinden birisini Eğirdir'i Doğalgazla buluşturacağız, demişti. Başkan Veli GÖK tüm projelerini hayata geçirmeye devam ettiği gibi Doğalgaz konusunda Eğirdir halkımız tedirginlik içerisindeydi. Fakat başta Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün büyük fedakarlık ve çalışmalarının yanında Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gözgöz'de ısrarla Eğirdir'e doğalgazı getireceklerini ifade etmişlerdi.

EĞİRDİR'DE DOĞALGAZDA SÜREÇ NASIL İŞLEDİ.
Doğalgaz 11.11.2021 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğalgaz Piyasası daire Başkanlığı tarafından yazı gereği 4646 Sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendi ve doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinin 70. maddesi uyarınca enerji piyasası düzenleme kurumu nezdinde taahhüt edilmesine karar verildi. Eğirdir Belediyesi tarafından dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında İmar ve Alt Yapı Bilgi Sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına, dağıtım şebekesi yapımı ve dağıtım yapımı faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılmasına tam destek verilmesine karar verildi.
Torosgaz Isparta - Burdur Doğalgaz dağıtım A.Ş.'nin dağıtım Bölgesine Belediyemizin dahil edilmesine oybirliği ile  karar verildi.

VELİ GÖK'ÜN KONUŞTUKLARI VE 'YAPACAĞIZ'
DEDİĞİ HİÇBİR HİZMET ASKIDA KALMIYOR.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Meclisi Üyelerine ve Daire Müdürlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek 'Kazma vurulacak, 2022'de DOĞALGAZ'ı Eğirdir'e kazandıracağız.' demişti.

BAKAN DÖNMEZ ISPARTA ZİYARETİNDE TEYİT ETMİŞTİ.
Tüm bu gelişmelerden öncede geçtiğimiz aylarda  Isparta'yı ziyaret eden  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Enerji Koordinasyon toplantısı sonrası ilçelere doğalgaz müjdesi vermişti. Bakan Dönmez "Doğalgazla ilgili olarak da bildiğiniz gibi Isparta, Doğalgaz kullanan kentlerimizden birisi. Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç, Isparta Merkezde doğalgaz kullanımı var. Diğer ilçe ve beldelerimizden de doğalgazın getirilmesi yönünde talepler var. İlk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılı gibi planlıyoruz. Şarkikaraağaç ilçemize 2024, diğer belde ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğalgazı getirmek suretiyle doğalgazı yaygınlaştıracağız" demişti.

BUGÜN İSE TOROSGAZ BÖLGE MÜDÜRÜ OKTAY KÜP EĞİRDİR'E GELEREK NİSAN AYI SONUNDA DOĞALGAZ İNŞAATINA BAŞLAYACAKLARINI AÇIKLADI.
Bugün sabah saatlerinde teknik ekibi ile birlikte Eğirdir'e gelen TOROSGAZ Bölge Müdürü Oktay KÜP Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve teknik ekibi ile saha incelemesinde bulundu. Eğirdir'de Nisan ayı sonunda inşaata başlayacağız müjdesini veren Bölge Müdürü Oktay Küp şu ifadeleri kullandı.; 'Torosgaz Eğirdir ilçesinde doğal gaz alt yapı proje çalışmalarına başladı. Eğirdir Belediyesi yetkilileri ile birlikte Basınç Düşürme ve Ölçüm istasyonu yeri için keşif yapıldı. Doğal gaz proje çalışmaları Nisan ayı sonunda tamamlanacak ve Alt yapı çalışmalarına Mayıs ayı içerisinde  başlanacak. BOTAŞ'ın iletim hattı imalatı ile eş zamanlı olarak Eğirdir ilçesinin doğal gaz alt yapı işlemleri yapılacak ve BOTAŞ'ın iletim hattını tamamlamasının ardından ilçeye doğal gaz arzı sağlanmış olacaktır.' ifadelerini kullandı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise sabah saatlerinde bu saha incelemesinin sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Eğirdir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye çalışanları ve dünya kadınlarıyla bir araya geldiği sırada ilk müjdeyi burada çalışanlarına vererek Nisan ayı sonunda DOĞALGAZ inşaatının Eğirdir'de başlayacağını ve 2023'te Eğirdir halkımızın büyük bir kısmının DOĞALGAZ yakacağını ifade etti.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 'Bu süreçte her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ'e, Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ'E, Sayın Recep ÖZEL'e, Sayın Mehmet Uğur GÖKGÖZ'E, Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU'na, Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK'e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Osman ZABUN'a, AK Parti İlçe Başkanımız Mevlüt DOĞANAY ve tüm ekibine ve bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.' dedi.
Başkan Veli GÖK ve Genel Müdür Oktay Küp daha sonra Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'i makamında ziyaret ederek yapılacak  çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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