ŞAİRİMİZDEN BİR BAŞARI HABERİ DAHA…“YÜZÜNCÜ YIL MARŞI ŞİİR FİNALİNDE” BİR YALVAÇLI…Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde, İstanbul-Çekmeköy Belediyesinin organizesiyle düzenlenen YÜZÜNCÜ YIL MARŞI YARIŞMASI’NIN birinci etabında Yalvaçlı Şairimiz Mahmut TOPBAŞLI “ASIRLARIN ÖTESİNDEN” isimli şiiriyle yaklaşık 2500 şiir arasında “Bestelenmeye Değer Görülen” ilk 100 şiir arasına girerek finale kaldı.Türkiye’nin 81 ilinden ve 14 farklı ülkeden şairlerin katıldığı şiir yarışmasının birinci etap olarak değerlendirildiği, ikinci etapta bu şiirler arasından YÜZÜNCÜ YIL MARŞI besteleneceği ilan edilmişti. Şiirler hazır, şimdi sıra bestecilerde çağrısıyla Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılına hazırlıklar devam ediyor.İlk yüze giren şiirlerin ödül töreni Taksim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başta olmak üzere Sanat ve Siyaset dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.Destan tarzı bir şiiriyle derece alan şairimiz, daha önce de aldığı derece ve ödüllerle göz dolduruyor. Türkiye Yazarlar Birliğinin KAPALIÇARŞI ŞİİRLERİ yarışmasında da birinci olmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Bayrak Şiirleri yarışmasında, Kars Kafkas Üniversitesinin Hocalı Katliamı Şiirleri Yarışmasında, Ümraniye Belediyesi Evliya Çelebi Şiirleri Şiir Yarışmasında, Yayladağ Belediyesi Vatan Bayrak Şiirleri Şiir Yarışmasında, İstanbul MEM’nün Öğretmen Şiirleri Şiir Yarışmasında ve daha pek çok platformdaki etkinliklerde dereceler yapan şairimizi biz de tebrik ediyoruz. Memleketimizi ve bizleri temsil edişinden gurur duyuyoruz.Yalvaç’ımızın kültürel değerleri ve insanı hakkında yazdığı pek çok şiir ve romanıyla da kendinden söz ettiren Mahmut Topbaşlı’ya daha nice başarılar ve sağlık afiyetler diliyoruz.Mahmut TOPBAŞLI