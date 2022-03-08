BAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ

PERSONELİ VE DÜNYA KADINLARIYLA KUTLADI.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK geleneği bozmayarak sabah saatlerinde makamında Eğirdir Belediyesi çalışanı kadınlarla bir araya geldi. Dünya Kadınlar Gününü kutlayan başkan Gök daha sonra tarihte Türk kadınlarının milli mücadelede verdikleri önemli isimlerin yer aldığı videoyu ve sosyal deney videosunu izletti. Dünyadaki en kutsal varlıkların anneler ve kadınlar olduğunu dikkat çeken Başkan Veli Gök daha sonra çiçek takdiminde bulundu. Eğirdir Belediyesi Sosyal Tesislerde devam eden programda kahvaltı ve tekne turu gerçekleşti.Farklı ülkelerden gelen ve ülkemize yerleşen bugünde Eğirdir'de bulunan Fiorela (Kostarika), Angela (Hong Kong), Claire (USA), Venese (Trinidad+Tobago) misafirlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yer aldı. Türkiye'ye aşık olarak yerleştiklerini ve Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden misafirler ile Eğirdir Belediyesi çalışanları kadınlar uzun süre sohbet ederek beraber vakit geçirdiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e teşekkür eden ve memnuniyetlerini dile getiren Eğirdir Belediyesi personeli kadınlar başkan GÖK'e günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulundular.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)