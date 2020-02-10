KİCKBOKS’TA TÜRKİYE DERECELERİ

5-9 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda Isparta'yı temsil eden sporcularımız önemli başarılara imza attı.8 sporcumuzun mücadele ettiği şampiyonanın sonunda 55 kg bayanlar Point Fightnig maçında Sinem Sarıyıldız Türkiye ikincisi, 50 kilo da Sevim Nur Baysal Türkiye üçüncüsü, 65 kilo Light Contakda sporcumuz Elif Aykut Türkiye ikincisi oldu.Türkiye dereceleri elde eden tüm sporcularımız ve Kick Boks İl Temsilcisi Ali Gülsever, antrenör Bülent Çetin ve çalıştırıcı Ahmet Görgün’ü tebrik eder başarılarının devamını dileriz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü