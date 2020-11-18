SDÜ’den Karantinadaki Personelin Evlerine Yemek Servisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunan akademik ve idari personelin evlerine yemek ve kuru pasta servis ediyor.Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Ümit Yavuz, Covid-19 testi pozitif çıkıp evlerinde karantinada bulunan akademik ve idari personele yemek ve kuru pasta servis ederek “geçmiş olsun” dediklerini kaydetti.Hasta evine bir kap yemek götürmenin Türk örf ve adetlerinde de yeri olduğunu vurgulayan Yavuz, “Üniversitemiz akademik ve idari personeline hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak hem de destek olabilmek amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Evlerinde karantinada bulunan personelimize her gün öğle yemeği olmak üzere bir öğün yemek ve geçmiş olsun notu ile kuru pasta servisimiz var. Bunları personelimizin evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Tabii ki bunu yaparken de hijyen, maske ve mesafe kuralına en üst seviyede dikkat ediyoruz. Umarım tüm personelimiz bir an önce eski sağlıklarına kavuşurlar.” diye konuştu.