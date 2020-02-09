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Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!

Isparta'da muhtarlar toplantıda belediyenin yapmış olduğu hizmetleri değerlendirdi...

Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.02.2020 13:34
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e hizmet teşekkürü
 
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 4.Muhtarlar Buluşmasını Işıkkent Mahallesinde gerçekleştirdi. Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Işıkkent ile birlikte Batıkent, Binbirevler Mahallelerinin sorunları, istek ve önerileri ele alındı. Bugüne kadar gerçekleştirilen üç mahalledeki buluşma ile 7 mahallenin sorunları ele alınırken, 4.buluşma ile bu sayı 10 mahalleye ulaşmış oldu.
2020 yılının ilk Muhtarlar Buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Belediyenin 2019 yılı çalışmalarına değindi. Büyükleblebi, “Muhtarlar olarak sahada her zaman varız. Hem belediyemizin hem diğer kurumlarımızın yapmış olduğu uygulamaları sahada tepkileri en iyi şekilde alan kişileriz” derken, doğalgaz girmeyen sokaklara Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çabaları sonucunda doğalgazın geldiğini dile getirerek, vatandaşların bu noktada Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti.
Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiğinde ‘biz bir ekibiz, beraber çalışacağız’ sözünü aktaran Büyükleblebi, “Bizler mahallelerimizdeki sorunların çözüm yollarında daha rahat ve çabuk bir şekilde cevap almaya başladık. 2019 yılında biz muhtarlar olarak belediyemiz ve kurumlarımızla halkımız için bir köprü vazifesi gördük. Bu toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum” görüşlerinde bulundu.
Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil, Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığrı ve Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazıl Şıkşık toplantıda mahallelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, istek, talep ve önerilerini sıralarken, bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.
Başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda, muhtarlarla birlikte karşılıklı işbirliğiyle şehre en iyi hizmetleri yapmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, görevdeki 10 aylık süreçte, mahallelere yapılan yatırımlar ve genel yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar geçen süre içerisinde 13 bin 337 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşendiğini söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk etapta 4 mahalleye yapılan Muhtarlık Hizmet Binalarının inşaatlarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde muhtarlara bu yerlerin tesliminin gerçekleştirileceğini söylerken Meclisten 10 yıllığına tahsis kararının alındığının müjdesini verdi. Başdeğirmen, “İnşaat çalışmaları tamamlanan Turan, Kepeci, Vatan ve Davraz Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binalarının 10 yıllığına tahsis edilmesi kararını meclisimizden geçirdik. Muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Belediye olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Şükrü Başdeğirmen, Halı Sarayında bulunan ve günün şartlarına hiç uygun düşmeyen evlendirme dairesinin yerinin de değiştirildiğini söyledi. Emre Mahallesi köprüsü yanında bulunan eski Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının Evlendirme Dairesi olarak yeninden yapıldığını kaydeden Başdeğirmen, evlenecek çiftlerin en özel gününde nikahlarını kıydırabilecekleri yerin daha iyi olmasını istediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sonuçlandırıldığını ifade etti.
Başdeğirmen, Evlendirme Dairesi olarak tanzim edilen eski Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının da Demirköprü civarında bulunan eski adıyla Aysan Düğün Salonu olarak bilinen binanın alt katındaki bin metrekarelik alana taşındığını ve modern bir Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Ispartalı vatandaşların kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak yeni bölümler açtıklarını dile getiren Başdeğirmen, merkezde evde sağlık, öz bakım, ayaktan tedavi, diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenme, psikolog kontrolünde aile ve psikolojik danışmanlık, fizyoterapist kontrolünde hareketli yaşamı destekleme hizmetleri verildiğini söyledi. Yine merkezdeki ambulans sayısının ikiye çıkarıldığını, gebe, anne, baba eğitimleri verildiğini aktaran Başdeğirmen, vatandaşların bu hizmetlerden diledikleri zaman faydalanabileceklerini söyledi.
 
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